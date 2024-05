Mann soll Polizistin gewürgt haben: 20-Jähriger in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Streife hatte den 20-jährigen Fahrradfahrer am vergangenen Donnerstag zunächst zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Demnach habe unter anderem eine Gefahr für seine Gesundheit bestanden, sodass die Beamten in zunächst in Gewahrsam nahmen. Der 20-Jährige sei dann aus dem Polizeirevier geflüchtet, wobei er zwei Beamte verletzte. Im Rahmen der Fahndung entdeckte eine Streife den Mann auf der Bundesstraße 27, woraufhin er die Einsatzkräfte auf der zweispurigen Straße angegriffen und die Polizistin gewürgt haben soll. Eine weitere Streife löste den Mann von der Polizistin und nahm ihn fest.

Insgesamt seien eine Sanitäterin und vier Polizeikräfte verletzt worden, von denen zwei vorerst dienstunfähig seien.

Pressemitteilung