Mann soll Polizist mit Messer ins Gesicht gestochen haben

Ein Mann aus Waldshut-Tiengen (Kreis Waldshut) soll einem Polizisten mit einem Messer ins Gesicht gestochen haben. Gegen den 27-jährigen Deutschen werde nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Mann sollte wegen eines bestehenden Haftbefehls festgenommen werden. Dazu klingelten Beamte am Donnerstagmorgen an seiner Tür, wie ein Polizeisprecher sagte.