Mann soll Nachbar in den Bauch geschossen haben

Weil er einem Wohnungsnachbarn in Dielheim (Rhein-Neckar-Kreis) in den Bauch geschossen haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen ihn einer gemeinsamen Mitteilung zufolge des versuchten Totschlags. Das Opfer wurde notoperiert, Lebensgefahr bestand am Dienstag nicht mehr.