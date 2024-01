Aktuell Land

Mann soll Mitbewohner nach Streit getötet haben

Ein Mann soll nach einem Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in Besigheim (Landkreis Ludwigsburg) seinen Kontrahenten erschlagen haben. Der 74 Jahre alte Verdächtige sitzt seit der Tat am Donnerstag in Untersuchungshaft. Er werde verdächtigt, auf sein Opfer eingeschlagen und dieses tödlich verletzt zu haben, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Den Angaben zufolge hatten sich die beiden Männer ein Zimmer in der Unterkunft geteilt.