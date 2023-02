Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Mann stritt sich laut den Ermittlungen am Mittwochabend mit seinem 27-jährigen Kollegen, und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Das Opfer erlitt unter anderem Stichverletzungen am linken Arm und am Brustkorb. Beide Männer arbeiten als Sicherheitsbedienstete. Die Polizei nahm den Verdächtigen am Tatort fest. Er muss sich nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts verantworten.

PM Polizei