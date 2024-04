Aktuell Land

Mann soll mit Messern auf Opfer eingestochen haben

Die Polizei hat nach der Auseinandersetzung in Schriesheim mit einem lebensgefährlich Verletzten weitere Details bekannt gegeben: Demnach soll der Tatverdächtige mehrfach mit verschiedenen Messern auf sein Opfer eingestochen haben. Das sagte eine Polizeisprecherin. Der 58-Jährige sitzt seit Freitag wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Er soll zuvor mit dem 56 Jahre alten Opfer auf einer Straße in Streit geraten sein. Beide sollen sich gekannt haben. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst nicht bekannt.