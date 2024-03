Aktuell Land

Mann soll mehrere Schüsse auf Bekannten abgegeben haben

Ein Mann soll in einer Wohnung in Reutlingen einen Bekannten durch mehrere Schüsse verletzt haben. Der 23-Jährige wurde am Donnerstag festgenommen. Das 29-jährige, mutmaßliche Opfer sei nach der Tat am selben Morgen ansprechbar gewesen. Die Schwere der Verletzung blieben am Nachmittag allerdings noch unklar, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Zuvor soll es in der Wohnung zwischen den Männern zum Streit gekommen sein. Worum es dabei ging, war zunächst nicht bekannt. Im Rahmen des Streits habe der Tatverdächtige mehrere Schüsse abgegeben. Danach flüchtete er. Er wurde im Stadtgebiet festgenommen.