Aktuell Land

Mann soll Feuer in Seniorenheim gelegt haben

Ein 51-jähriger Bewohner soll einen Brand in einem Seniorenheim in Gengenbach (Ortenaukreis) gelegt und eine Mitarbeiterin angegriffen und verletzt haben. Die Feuerwehr brachte am Mittwoch rund 70 Bewohner des Heimes und 30 Mitarbeiter in Sicherheit und löschte den Brand nach rund einer Stunde, wie die Polizei mitteilte. Von den Bewohnern sei bisherigen Erkenntnissen nach niemand verletzt worden. Eine Mitarbeiterin habe möglicherweise eine leichte Rauchvergiftung erlitten.