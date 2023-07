Aktuell Land

Mann soll Feuer gelegt haben, um Bekannten zu töten

Ein 29-Jähriger soll in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) versucht haben, einen Bekannten umzubringen, indem er dessen Einfamilienhaus in Brand setzte. Er wurde noch in der Tatnacht am Freitagmorgen in Frankfurt am Main festgenommen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Der 29-Jährige soll sich in der Nacht am Haus aufgehalten haben.