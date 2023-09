Aktuell Land

Mann soll Ex-Partnerin bedroht haben: SEK-Einsatz

Nach einer mutmaßlichen Bedrohungslage und mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) hat die Polizei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen Mann festgenommen. Der 30-Jährige soll am Dienstag seine ehemalige Partnerin bedroht haben, wie es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei von Mittwoch hieß. Die 44-Jährige hatte selbst die Polizei verständigt und nicht ausschließen können, dass der Beschuldigte im Besitz einer Schusswaffe war.