Aktuell Land

Mann soll Ex-Kollegen mit Messer verletzt haben

Ein Mann soll einen ehemaligen Kollegen im Betrieb mit einem Messer verletzt haben und sitzt nun in Untersuchungshaft. Der 56-Jährige habe am Montag die Werkshalle in Dürmentingen (Landkreis Biberach) aufgesucht und wollte mit seinem früheren Vorarbeiter reden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Als dieser das Gespräch verweigerte, soll der 56-Jährige ihm mit einem Messer in den Bauch gestochen haben.