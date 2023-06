Bitte aktivieren Sie Javascript

Die beiden zwei und drei Jahre alten Kinder des Paares, die zum Zeitpunkt der Tat in der Wohnung waren, seien wohlauf. Vermutlich hätten die beiden Jungen nichts mitbekommen, so der Polizeisprecher. Die 14 Jahre alte Tochter habe sich in der Nacht nicht in der Wohnung befunden.

Das Motiv des mutmaßlichen Täters ist unklar. Auch wird noch ermittelt, ob der Mann noch gemeinsam mit der Frau in der Wohnung gelebt hatte oder nur zu Besuch war.

