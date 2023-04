Aktuell Land

Mann soll Ehefrau umgebracht haben

Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat wegen eines Mannes, der verdächtigt wird, seine Frau umgebracht zu haben, einen Antrag im Sicherungsverfahren gestellt. Das teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der 79-Jährige soll im November vergangenen Jahres mit seiner Frau in einen Streit geraten sein, der sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt haben soll. Der Tatverdächtige soll seine Frau so lange gewürgt haben, bis sie erstickte. Sowohl die Wiederbelebungsversuche des Mannes als auch die einer hinzugerufenen Notärztin schlugen den Angaben zufolge fehl.