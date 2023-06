Aktuell Land

Mann soll E-Scooter auf Polizist geworfen haben

Ein Mann soll seinen E-Scooter auf einen Polizisten geworfen und diesen dadurch verletzt haben. Der verletzte Beamte wurde nach dem Vorfall in Lahr (Ortenaukreis) im Krankenhaus behandelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Streife hielt den 28-Jährigen am Montagabend an, weil er ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Damit sei der Mann aber nicht einverstanden gewesen und habe sein Gefährt mit Wucht gegen einen der Polizisten geworfen. Nach der Tat sei der E-Scooter-Fahrer geflüchtet, allerdings hätten die Beamten seine Identität ermittelt. Ihm droht laut Polizei nun ein Strafverfahren.