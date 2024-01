Bitte aktivieren Sie Javascript

Die beiden Männer hätten sich am Freitagabend laut den bisherigen Ermittlungen in der Wohnung des 61 Jahre alten Opfers gestritten. Der Verdächtige soll seinen Bekannten mit einer Eisenstange geschlagen haben. Das Opfer habe schwere Verletzungen am Kopf erlitten. Der 41 Jahre alte Verdächtige soll dann in eine benachbarte Wohnung im selben Mehrfamilienhaus gegangen sein, wo die Polizei ihn später festgenommen habe.

