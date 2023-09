Aktuell Land

Mann soll Bekannte sexuell genötigt haben: Fahndung

Die Polizei hat in Balingen (Zollernalbkreis) mit einem Hubschrauber nach einem Mann gesucht, der seine 32 Jahre alte Bekannte sexuell genötigt haben soll. Der 24 Jahre alte Mann habe die Frau in seiner Wohnung ungefragt berührt, zu sexuellen Handlungen genötigt und sie schließlich eingesperrt, teilte die Polizei am Montag mit. Er selbst habe die Wohnung verlassen. Die Frau habe nach dem Vorfall am Samstagabend jedoch fliehen können. Eine Zeugin rief die Polizei. Die alarmierten Beamten stießen am Bahnhof auf den Mann. Er sei jedoch geflohen, als er die Streife gesehen habe, hieß es. Deshalb benutzte die Polizei auch einen Hubschrauber, um den Flüchtigen zu suchen. Kurz vor Mitternacht habe sich der Gesuchte beim Polizeirevier Balingen gestellt. Der Haftrichter ordnete eine Untersuchungshaft an.