Mann soll Bahnreisende mit Messer bedroht haben

Mit einem Messer soll ein 43-Jähriger mehrere Fahrgäste in einer Regionalbahn bedroht haben. Bei dem Vorfall am Mittwoch wurde keiner der etwa 100 Reisenden im Zug verletzt, wie die Bundespolizei mitteilte. Sie durchsuchte den Zug an einem Bahnhof in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) und nahm den 43-jährigen Tatverdächtigen fest. Bei dem Mann fanden die Beamten ein Messer und stellten es sicher.