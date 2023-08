Mann soll 42-Jährige mit Messer getötet haben: U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einem Messer soll ein 55-Jähriger in Ehingen im Alb-Donau-Kreis eine 42 Jahre alte Frau getötet haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Freitag mitteilten, ereignete sich die Tat bereits am Vorabend in Gemeinschaftsräumen eines Wohngebäudes, in dem der Verdächtige und das Opfer getrennt voneinander wohnten. Die Hintergründe der Tat seien bislang unklar - es soll zuvor zum Streit gekommen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten der Mann und die Frau in der Vergangenheit wohl eine Beziehung. Zuletzt habe es aber immer öfter Streitigkeiten gegeben. Der 55-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Frau wurde durch Stiche tödlich verletzt. Die Polizei nahm den verdächtigen Rumänen widerstandslos in dem Gebäude fest. Zuerst hatte die »Südwest Presse« über die Tat berichtet.

Eine Haftrichterin erließ am Freitag Haftbefehl wegen dringenden Mordverdachts. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm und der Staatsanwaltschaft dauern an.

