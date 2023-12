Mann soll 24-Jährigen mit Bierflasche geschlagen haben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Den Angaben zufolge warf 29-Jährige die Bierflasche zunächst - sie zerbrach am Knie einer unbeteiligten Reisenden. Dann soll er die abgebrochene Flasche genommen und damit mehrmals in Richtung des Kopfes des 24-Jährigen geschlagen haben. Die Landes- und Bundespolizei stoppten die Auseinandersetzung schließlich am Bahnhof Neckarsulm. Durch den Vorfall am Mittwoch wurden der 24- und der 29-Jährige schwer verletzt. Die beiden anderen Männer sowie die Ehefrau und die unbeteiligte Reisende wurden leicht verletzt. Rettungskräfte und ein Notarzt versorgten die teils alkoholisierten Beteiligten zunächst vor Ort, bevor sie in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

PM Bpol