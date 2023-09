Aktuell Land

Mann soll über Jahre mit Leiche seiner Frau gelebt haben

Mit der Leiche seiner Ehefrau soll ein Mann rund dreieinhalb Jahre lang in einer Wohnung in Wertheim gelebt haben. Die Staatsanwaltschaft Mosbach führt ein Todesermittlungsverfahren und geht nach ersten Erkenntnissen nicht von Fremdverschulden aus. Eine Obduktion des Leichnams sei für Mittwoch geplant, sagte ein Sprecher am Dienstag. »Das ist durchaus außergewöhnlich.«