Mann schwimmt im Rhein und löst Polizeieinsatz aus

Ärger nach Abkühlung: Ein 56-Jähriger ist in Mannheim durch den Rhein geschwommen und hat damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Passant habe einen im Fluss treibenden Mann gemeldet, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten fanden den nassen und nur mit Badehose bekleideten 56-Jährigen kurz darauf am Sonntagabend. Den Angaben nach war er überrascht, dass »seine sportliche Betätigung einen Einsatz der Polizei und der Wasserrettung« ausgelöst hatte.