Mann schwer verletzt und ausgeraubt in Bach gefunden

Bei einem Treffen mit einer unbekannten vermeintlichen Sexarbeiterin ist ein Mann in Sindelfingen (Kreis Böblingen) durch mehrere Messerstiche schwer verletzt und ausgeraubt worden. Durch Hilferufe des Opfers entdeckte eine Zeugin den Schwerverletzten am Samstag mit den Füßen in einem Bach liegend.