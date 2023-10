Aktuell Land

Mann schlägt und tritt Frau am Ludwigsburger Bahnhof

In Ludwigsburg soll ein Mann eine Frau mehrfach geschlagen und getreten haben. Der 42 Jahre alte Mann und die 59 Jahre alte Frau, die sich laut Mitteilung der Polizei vom Samstag kannten, waren am Freitag am Ludwigsburger Bahnhof in einen Streit geraten. Dabei soll der Mann die Frau ins Gesicht geschlagen haben, wodurch diese auf den Boden fiel. Anschließend soll der 42-Jährige noch gegen den Kopf und die Brust der 59-Jährigen getreten haben, bevor er die Flucht ergriff.