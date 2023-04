Aktuell Land

Mann schlägt Polizist und spuckt nach dessen Kollegen

Ein Mann in Friedrichshafen (Bodenseekreis) soll einen Polizisten geschlagen und nach einem weiteren gespuckt haben. Nach Polizeiangaben vom Samstag war der 43-Jährige in der Nacht zuerst in eine Schlägerei in einer Gaststätte mit zwei weiteren Menschen verwickelt gewesen. Als die Polizisten eintrafen, war diese Auseinandersetzung zwar bereits beendet, der 43-Jährige soll sich gegenüber den Polizisten aber aggressiv verhalten haben.