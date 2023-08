Aktuell Land

Mann schlägt Frau - sie tritt ihm in die Weichteile

Ein Mann hat nach einem Streit an einer Straßenbahnhaltestelle in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) eine Frau am Hals gepackt und ihr ins Gesicht geschlagen. Diese revanchierte sich mit einem Tritt in die Weichteile des Mannes, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.