Aktuell Land

Mann schießt mit Soft-Air-Waffe auf Polizisten

Ein Mann hat in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit einer Soft-Air-Waffe von seinem Balkon auf Polizisten geschossen. Zeugen riefen die Beamten, weil sie beobachtet hätten, wie der 48-Jährige am Dienstag mit einem Gewehr hantierte. Schon in der Nacht zuvor soll der als »psychisch verwirrt« beschriebene Mann Pyrotechnik auf dem Balkon gezündet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.