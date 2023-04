Aktuell Land

Mann schießt mit Schreckschusspistole auf 18-Jährige

Ein Unbekannter hat in Korb (Rems-Murr-Kreis) mit einer Schreckschusswaffe auf zwei Männer geschossen, einer der beiden ist dabei am Hals verletzt worden. Der Mann fragte die beiden 18-Jährigen in der Nacht auf Samstag nach Geld und Drogen, wie die Polizei mitteilte.