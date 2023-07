Aktuell Land

Mann schießt mit Gummikugeln auf Passanten

Ein betrunkener Mann hat in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit Gummigeschossen und Stahlkugeln auf Passanten geschossen und damit für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurde der unter Drogen stehende 33-Jährige nach dem Vorfall vom Mittwochnachmittag in seiner Wohnung festgenommen. Der spätere Haftbefehl gegen ihn wurde inzwischen jedoch außer Vollzug gesetzt.