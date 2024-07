Mann rutscht in heißen Bitumen - schwere Verbrennungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Arbeitsunfall in Malsch (Kreis Karlsruhe) ist ein 58-Jähriger mit einem Bein knietief in eine Tonne gerutscht, in der sich ein heißes Bitumengemisch befand. Er zog sich nach ersten Einschätzungen des Rettungsdienstes Verbrennungen zweiten und dritten Grades zu, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen. Der Mann hatte nach derzeitigen Erkenntnissen am frühen Morgen auf einem Firmengelände im Malscher Industriegebiet eine geleerte Industrietonne gereinigt. Warum es zu dem Unglück kam, war noch unklar.