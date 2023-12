Aktuell Land

Mann rettet kleinen Jungen aus See

Ein Mann hat einen ausgerissenen Jungen aus einem See in Böblingen gerettet. Polizeiangaben von Dienstag zufolge war der Vierjährige am Montag in einen See gefallen. Der 30 Jahre alte Mann hörte ein Platschen, entdeckte das untergehende Kind und sprang ins Wasser, um es herauszuholen. Alarmierte Rettungskräfte prüften den Gesundheitszustand der beiden. Die Polizei übergab den Jungen an seinen Betreuer. Das Kind hat eine Entwicklungsstörung und spricht nicht. Es war zuvor aus einer nahe gelegenen Einrichtung davongelaufen und als vermisst gemeldet worden.