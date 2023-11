Aktuell Land

Mann reist in Südwesten ein: Und muss wieder in Haft

Ein 30-Jähriger muss nach seiner Einreise nach Deutschland eine Restfreiheitsstrafe wegen schweren Bandendiebstahls verbüßen. Der Mann wurde am vergangenen Donnerstag am Grenzübergang Laufenburg (Kreis Waldhut) festgenommen, wie die Bundespolizei am Montag berichtete.