Mann raubt Tankstelle und Supermarkt aus: Untersuchungshaft

Nach Raubüberfällen auf eine Tankstelle und einen Supermarkt in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) ist ein Verdächtiger in Untersuchungshaft gekommen. Spezialkräfte hatten den 34-Jährigen vergangene Woche vorläufig festgenommen, weil er die Kassiererin eines Lebensmitteldiscounters mit einer Pistole bedroht und mit einigen Geldscheinen geflüchtet sein soll. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stellten Ermittler bei einer Wohnungsdurchsuchung Beweismittel für einen weiteren bewaffneten Raubüberfall sicher. Demnach steht der Mann unter Verdacht, vor mehr als einer Woche auch einem Tankstellenmitarbeiter eine Pistole vorgehalten und mit geraubtem Bargeld geflohen zu sein.