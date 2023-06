Aktuell Land

Mann randaliert und wird von Polizeihund gebissen

Ein 37 Jahre alter Mann hat in Reutlingen versucht, eine Wohnung zu verwüsten, danach weiter randaliert und mehrere Polizeibeamte angegriffen, bevor er schließlich von einem Polizeihund gestoppt werden konnte. Beamte waren den Angaben der Polizei vom Samstag zufolge am Vorabend ausgerückt, nachdem sie Hinweise erhalten hatten, dass der Mann in der Wohnung einer Bekannten tobte. Kurz darauf verließ er die Wohnung und wehrte sich nach Polizeiangaben im Anschluss massiv gegen eine Kontrolle durch die hinzugerufenen Beamten. Da der Mann nicht zu beruhigen gewesen sei, sei er von einem Polizeihund gestellt und mehrfach ins Bein gebissen worden, hieß es weiter. Im Rucksack des 37-Jährigen seien Waffen gefunden worden. Weitere Details nannte ein Sprecher dazu nicht.