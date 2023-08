Aktuell Land

Mann randaliert mit Eisenstange: Drei Polizisten verletzt

Ein Mann ist in einer Klinik in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) mit einer Eisenstange auf Polizisten losgegangen, wobei drei Beamte und der Mann leicht verletzt worden sind. Der 30-Jährige hatte zuvor in einem Zimmer einer psychiatrischen Station der Klinik randaliert und sich mit der Eisenstange bewaffnet, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte.