Mann randaliert in Bus: Hunde beißen Polizisten

Ein Mann mit sechs Hunden soll in einem Linienbus in Kuppenheim (Kreis Rastatt) Polizisten angegriffen haben. Zwei Beamte sind bei dem Vorfall am Dienstag von den Hunden des Mannes gebissen und verletzt worden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Beamten konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.