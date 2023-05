Aktuell Land

Mann randaliert auf Party: Kinder mit Messer bedroht?

Ein Mann soll am Dienstagabend bei einer Geburtstagsfeier in Renningen bei Stuttgart mit einem Messer auf mehrere Kinder zugegangen sein. Die Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren flüchteten dann zu ihren Eltern, die sich dem 33-Jährigen in den Weg stellten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei einem heftigen Wortgefecht zwischen den Erwachsenen soll der 13-jährige Sohn des Tatverdächtigen versucht haben, seinen Vater zurückzuhalten. Seiner Frau sei es dann gelungen, ihm das Messer wegzunehmen.