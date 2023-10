Aktuell Land

Mann pinkelt auf Supermarkt-Parkplatz: Prügelei nach Kritik

Weil er auf dem Parkplatz eines Supermarktes sein Geschäft verrichtete, ist ein Mann in Tübingen in eine Prügelei geraten. Der 44-Jährige sei am Vorabend von einem Rollstuhlfahrer und einer 22-Jährigen auf das Pinkeln angesprochen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es kam zu einem handfesten Streit, der schnell eskalierte. Beide Parteien schlugen aufeinander ein, der Mann im Rollstuhl warf Flaschen nach dem 44-Jährigen und seiner 45 Jahre alten Ehefrau, die ebenfalls mit dabei war. Daraufhin wurde der 41-Jährige aus seinem Rollstuhl geworfen. Gegen alle Beteiligten wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.