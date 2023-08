Aktuell Land

Mann pöbelt in Bar und liefert sich Gerangel mit Polizei

Ein pöbelnder Gast in einer Bar in Herrenberg (Kreis Böblingen) ist von Polizisten und mehreren Männern gebändigt und zu Boden gebracht worden. Dabei kam es zu Gerangel und einer Beißattacke. Zuvor soll der 40 Jahre alte Mann in der Bar Frauen angepöbelt und sich vor diesen ausgezogen haben, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Er wollte die Bar in der Nacht auf Donnerstag demnach nach einer Aufforderung nicht verlassen.