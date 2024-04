Mann nach Unfall verprügelt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Dieser flüchtete in eine Firma. Der Mann erlitt durch den Angriff Hämatome und Platzwunden im Gesicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Jugendliche kam ins Krankenhaus. Er wurde bei dem Sturz am Donnerstag leicht verletzt. Er trug den Angaben zufolge keinen Helm.

Aufgrund unklarer Eigentumsverhältnisse wurde das Leichtkraftrad von der Polizei sichergestellt. Zudem war der 14-Jährige den Angaben zufolge nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hätte wegen seines Alters das Motorrad mit 125 Kubikzentimetern Hubraum gar nicht fahren dürfen.

PM Polizei