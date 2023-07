Aktuell Land

Mann nach Stunden tot in Eger gefunden

Die Feuerwehr hat die Leiche eines 62-Jährigen aus der Eger in Bopfingen (Ostalbkreis) geborgen. Der Mann lag wohl schon mehrere Stunden in der Eger, bis Passanten den leblosen Körper entdeckten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Obduktion ergab, dass der Mann am Dienstag wahrscheinlich versehentlich in die Eger gestürzt war und dort ertrank. Anhaltspunkte, dass jemand anderes beteiligt war, gab es zunächst nicht.