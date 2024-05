Aktuell Land

Mann nach Streit in Geflüchtetenunterkunft in U-Haft

Nach einer Auseinandersetzung in einer Geflüchtetenunterkunft in Köngen (Kreis Esslingen) ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Der 33-Jährige wird des versuchten Totschlags verdächtigt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten.