Die Ladenmitarbeiter riefen jeweils die Polizei, statt dem Täter das geforderte Geld aus der Kasse zu geben. Zunächst soll der Tatverdächtige in einem Bekleidungsgeschäft und dann in einem Schuhladen Geld gefordert haben. Beim dritten Versuch in einem Modegeschäft sei er festgenommen worden. Eine Waffe fanden die Beamten bei ihm nicht. Der Tatverdächtige sei am Samstag vor einem Haftrichter gekommen und befinde sich seitdem in U-Haft.

Pressemitteilung