Aktuell Land

Mann nach Messerangriff in Buchhandlung in U-Haft

Nach einem Messerangriff auf eine Frau in einer Tübinger Buchhandlung sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. Eine Richterin habe am Samstagvormittag Haftbefehl erlassen, teilte die Polizei mit. Der 40-Jährige sei in ein Justizvollzugskrankenhaus gebracht worden. Er sei aufgrund seines psychischen Zustands auf medizinische Betreuung angewiesen.