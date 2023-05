Aktuell Land

Mann nach 15-Meter-Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein Mann ist bei einem Sturz aus 15 Metern von einer Hebebühne lebensgefährlich verletzt worden. Der 46-Jährige war gerade mit Deckenarbeiten in der Lagerhalle einer Firma in Ulm beschäftigt, als ein 61-Jähriger mit seinem Gabelstapler rückwärts fuhr und die Hebebühne rammte. Diese kippte daraufhin um, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte.