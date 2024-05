Aktuell Land

Mann mit Messer attackiert und schwer verletzt

Ein 32-Jähriger soll in Stuttgart einen Mann mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zuvor soll es einen Streit zwischen dem Mann und seinem 35-jährigen Opfer in einer Wohnung gegeben haben. Der Streit habe sich in den Hinterhof verlagert, wo es zu dem Angriff mit dem Messer kam. Ein 27-Jähriger, der bei der Auseinandersetzung am Donnerstag mutmaßlich dazwischenging, wurde leicht verletzt. Zu den Hintergründen der Tat wurde zunächst nichts bekannt.