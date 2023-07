Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Polizeistreife fuhr zufällig an einer Ansammlung von Menschen vorbei, hielt an und stieß auf einen blutüberströmten Mann. Er hatte Wunden an Kopf und Händen und wurde in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Täter floh zunächst zu Fuß, wurde aber von der Polizei in der Nähe des Tatorts festgenommen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

Mitteilung der Polizei