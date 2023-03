Handschellen stecken in der Gürtelhalterung eines Justizbeamten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Während der Klärung der Identität habe der Autofahrer erheblichen Widerstand geleistet und zwei Beamte leicht verletzt, hieß es. Auch Inventar ging zu Bruch. Zudem fanden die Polizisten eine kleine Menge Drogen im Auto.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm erließ das zuständige Amtsgericht Ulm am Dienstag Haftbefehl gegen den 39-Jährigen. Der Mann befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten zunächst an.