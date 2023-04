Mann mit fast 300 Tagen Restfreiheitsstrafe festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Montagmittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei den 40-Jährigen in einem Fernzug auf Höhe Schliengen. Er war Richtung Berlin unterwegs. Durch die Einreise nach Deutschland wurde der Haftbefehl wieder aktiv. Der Mann wurde bereits wieder in eine JVA gebracht. Ob er die vollen 297 Tage seiner Freiheitsstrafe in Deutschland absitzen muss oder ob er wieder abgeschoben wird, ist Aufgabe der Justiz. Der 40-Jährige soll sich zuletzt in der Schweiz aufgehalten haben.

