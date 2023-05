Aktuell Land

Mann mit Fahrrad und Verkehrsschild angegriffen

Zwei erwachsene Männer und ein Jugendlicher haben einen jungen Mann in Karlsruhe mit einem Fahrrad und einem Verkehrsschild angegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 21-Jährige bei dem Vorfall in der Nacht zum Samstag leicht verletzt.