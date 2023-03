Aktuell Land

Mann mit 4,8 Promille beleidigt Polizisten

Ein Mann hat mit über 4,8 Promille intus Polizisten in Überlingen (Bodenseekreis) beleidigt. Die Beamten waren gerade bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe einer Bushaltestelle, als der völlig unbeteiligte Mann diese anpöbelte, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag erklärte.